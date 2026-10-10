Словакия начала поиски стран для закупки газа

Власти Словакии прорабатывают варианты, откуда получать газ. Среди возможных поставщиков названы 3 государства — Алжир, Азербайджан и США. Об этом заявила глава экономического ведомства республики Дениса Сакова. Заявление прозвучало на пресс-конференции; трансляцию в пятницу вёл словацкий телеканал ТА3.

Сакова назвала 3 страны, с которыми, по её мнению, реально подписать газовые соглашения: Алжир, Азербайджан и США. Именно их она видит в качестве потенциальных контрагентов.

Республике нужен новый договор на объём, которого хватит на 1/3 её потребления. Такой документ, как отметила министр, должен начать действовать с сентября 2027 года.

Евросоюз наметил с 1 января 2027 года ввести полный запрет на российский СПГ. К осени того же года в ЕС намерены прекратить импорт трубопроводного газа из РФ. Словакия принимает российский газ через «Турецкий поток». В апреле страна обратилась в суд ЕС, оспаривая запрет на его импорт.

В России неоднократно подчёркивали: Запад зря отказался от российских энергоресурсов. По мнению Москвы, это обернётся для него ещё большей зависимостью, связанной с ростом цен. Там также говорили, что страны, которые ввели отказ, всё равно приобретают через посредников дороже и продолжат брать российские уголь, нефть и газ.

В Словакии назвали соседнюю страну угрозой для всей Европы

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