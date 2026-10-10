Уходящих по собственному желанию больше не удерживают: условия на рынке труда меняются в пользу работодателей

За два последних года доля компаний, которые не делают контрофферов (встречных предложений по зарплате и условиям труда) увольняющимся сотрудникам, увеличилась с 10% до 22%, подсчитали в известном рекрутинговом агентстве. По оценкам опрошенных «МК» экспертов, это свидетельствует о всё большем смещении рынка труда в сторону работодателя. Наемные работники больше не диктуют им условия.

Похоже, практика контрофферов постепенно исчерпывает себя: многие компании больше не пытаются путем повышения зарплаты (или улучшения условий труда) оставить у себя сотрудника, которого ждут в другой организации. Закрепившийся в 2024-2025 годах тренд явно ослабевает. Так, на каждое заявление об увольнении по собственному желанию контроффером отвечают 17% организаций. В 2024 году таких было 25%. Как отмечают авторы исследования, только за последний год вакансий стало на 18% меньше, в то время как резюме — на 32% больше. При этом острота проблемы дефицита квалифицированных кадров не снижается. Так, по словам 93% работодателей, им не хватает нужных компетенций у соискателей.

Мы спросили экспертов, о чем говорит нынешний процесс, будут ли он усиливаться, в чем тут плюсы для рынка труда и в чем риски.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Global:

«Думаю, что в ближайшие месяцы этот тренд сохранится, поскольку компании сокращают расходы и осторожнее подходят к найму новых сотрудников. Однако бесконечно он продолжаться не будет. По мере восстановления экономической активности и увеличения спроса на рабочую силу конкуренция за квалифицированных специалистов вновь усилится. Поэтому речь скорее идет о смене ситуации на рынке труда, чем об окончательном отказе работодателей от практики контрофферов.

В целом же сфера занятости действительно постепенно разворачивается в сторону работодателя. Главная причина заключается в замедлении экономики, высоких кредитных ставках и, как следствие, сокращении инвестиционной активности бизнеса. При этом кадровая проблема сохраняется. Компании стали меньше нанимать, но квалифицированных специалистов по-прежнему не хватает, особенно в промышленности, строительстве и технических профессиях. То есть дефицит кадров ослабевает прежде всего из-за сокращения спроса на работников, а не потому, что нужных специалистов стало больше.

Основной плюс заключается в фактическом прекращении зарплатной гонки, из-за которой в последние годы росли расходы бизнеса и разгонялась инфляция. Работодатели смогут более рационально планировать фонд оплаты труда, а повышение зарплаты будет сильнее зависеть от квалификации и результатов работы. Однако компании могут начать экономить на действительно ценных сотрудниках, теряя специалистов, заменить которых будет сложно и дорого. Кроме того, ослабление конкуренции за работников чревато замедлением темпов роста реальных зарплат и снижением потребительского спроса. Это станет дополнительным сдерживающим фактором для экономики».

Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики:

«Сегодня в России нет волны увольнений. Но, если человек уходит по собственному желанию, зачем пытаться его удерживать? Тем более если это не квалифицированный специалист, его ценность не слишком велика, и найти ему замену несложно. Другое дело, когда речь идет о ключевом сотруднике с незаменимыми профессиональными навыками. Вот тогда за него будут бороться. Впрочем, ситуация очень сильно различается по секторам, например в классическом общепите, который сейчас находится на спаде (рестораны, кафе), происходит заметное сокращение персонала. Та же история – с гостиничным бизнесом, особенно в глубинке, поскольку поток внутреннего туризма упал из-за повышения цен на услуги и бензинового кризиса. Зато в торговле или, тем более, на предприятиях ВПК за людей держатся до последнего.

Работодателям неизменно требуются квалифицированные кадры, которые играют ключевую роль в производстве, их труд всегда будет хорошо оплачиваться. И таких людей, особенно представителей рабочих профессий (токари, фрезеровщики, сварщики), не очень много – максимум 15-20% от общего числа соискателей. Для них нет никаких сложностей в том, чтобы найти подходящее рабочее место».