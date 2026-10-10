В Японии перезапустили остановленный из-за утечки реактор АЭС

Японская корпорация Kansai Electric Power возобновила эксплуатацию третьего энергоблока атомной электростанции "Михама", расположенной в префектуре Фукуи. Ранее его работа была прервана из-за обнаружения капель воды на трубопроводе одной из технических систем, передает агентство Kyodo.

Ручная остановка реактора была произведена 18 сентября. Этому предшествовало выявление персоналом станции следов влаги возле воздухоотводного клапана трубопровода, относящегося к системе генерации пара. В собранной жидкости не оказалось радиоактивных компонентов, а показатели радиационного фона как на самой территории объекта, так и в прилегающих районах оставались в пределах нормы.

Стоит отметить, что в мае 2026 года третий блок АЭС "Михама" уже приходилось выводить из строя. Тогда поводом для остановки послужила утечка пара в зоне расположения одной из турбин, и вернуть энергоблок в строй удалось лишь 12 сентября.

Третий реактор станции "Михама", наряду с прочими коммерческими энергоблоками на территории Японии, был заглушен после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". Впервые после трагических событий 2011 года данный блок был повторно запущен в 2021 году.

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