Взял два микрокредита — третий под вопросом: новые правила для заемщиков

С 1 октября 2026 года в России действуют новые ограничения на выдачу дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации (МФО) не могут выдать человеку заем с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных кредита или займа с такой же стоимостью. При этом учитываются обязательства не только перед микрофинансовыми организациями, но и перед банками. Разбираемся с экспертами для «МК», как работают новые ограничения, какие долги учитываются при проверке заемщика и почему даже два микрозайма могут стать тревожным сигналом.

Мера призвана остановить ситуацию, когда человек берет новый заем, чтобы расплатиться по старому, и постепенно оказывается в долговой ловушке. Однако оценивать эффективность нового ограничения пока рано, считают финансовые эксперты.

Гендиректор «Финтеллект» Татьяна Волкова считает высокую стоимость микрозаймов одной из главных причин, по которым они могут стать опасными для семейного бюджета. Получить деньги быстро кажется удобным решением, особенно при срочных расходах, но затем заемщику приходится возвращать значительно больше первоначальной суммы.

По мнению эксперта, два действующих микрозайма — уже повод пересмотреть свои финансы. Если денег регулярно не хватает, третий долг не решит проблему. Стоит проанализировать семейный бюджет, разобраться, на что уходят доходы, и по возможности сократить необязательные траты. Крупную покупку лучше отложить, а в случае необходимости рассмотреть помощь близких или банковский кредит с более низкой ставкой.

Новое ограничение не означает, что человеку с двумя дорогими долгами откажут в любом займе. Оно касается кредитов и займов с ПСК выше 200% годовых. Если стоимость нового займа не превышает этот порог, запрет сам по себе не препятствует его выдаче, однако кредитор по-прежнему должен оценить возможность клиента обслуживать долг.

Эксперт по финансовой грамотности и инвестициям «Монтериум» Полина Брежестовская обращает внимание, что ПСК — это не только процентная ставка, которую указывают в рекламе. В показатель могут входить проценты, комиссии, страховые взносы и другие платежи, связанные с условиями кредитования. При этом самостоятельно подключенные дополнительные услуги не обязательно включаются в расчет: значение имеет, влияют ли они на получение займа и предложенные условия.

Поэтому перед подписанием договора важно смотреть на ПСК в квадратной рамке на первой странице документа и проверять, какие дополнительные услуги включены в договор. Страхование, смс-информирование, подписки и юридические консультации могут увеличить расходы заемщика, особенно если он не разобрался, за что именно платит.

Для проверки действующих обязательств МФО используют сведения из кредитной истории. По словам Брежестовской, перед обращением за новым займом полезно самостоятельно запросить кредитный отчет и проверить, какие займы в нем отражены. При этом сам факт наличия банковского кредита или кредитной карты не означает автоматического отказа: значение имеет полная стоимость конкретного обязательства, а не только сумма долга или тип кредита.

Если человек уже оказался в долговой ловушке, эксперты советуют не закрывать старые займы новыми, особенно если каждый следующий обходится дороже предыдущего. Брежестовская рекомендует составить список всех кредиторов, остатка задолженности, ставок, дат платежей и просрочек, а затем обратиться к кредиторам с письменным запросом о реструктуризации. Которая может предусматривать изменение графика или увеличение срока выплат, чтобы снизить ежемесячную нагрузку. При наличии законных оснований стоит проверить и возможность кредитных каникул.

Рефинансирование также может помочь, но только если новые условия действительно выгоднее. Сравнивать нужно не только ежемесячный платеж, но и общую переплату. Если доходов объективно не хватает на обслуживание долгов, можно изучить предусмотренные законом процедуры банкротства и заранее оценить их последствия.

С апреля 2026 года для потребительских займов сроком до года максимальная переплата уже ограничена 100% первоначальной суммы долга. Например, при займе в 10 тысяч рублей начисления по процентам, неустойкам и другим платежам не могут превысить еще 10 тысяч рублей.

Следующий этап ужесточения правил начнется 1 апреля 2027 года. Тогда будет действовать принцип «один заем в руки» для займов с ПСК выше 100% годовых: новый такой заем нельзя будет получить до погашения предыдущего, а после его закрытия перед оформлением следующего потребуется выдержать трехдневный период охлаждения.

Волкова советует не ждать новых ограничений, а уже сейчас планировать расходы и постепенно создавать финансовую подушку. Даже небольшой резерв может помочь справиться с неожиданными тратами без очередного обращения в МФО. Главное — заранее понимать, из каких средств и когда получится вернуть заем, а не рассчитывать на следующий кредит для погашения предыдущего.