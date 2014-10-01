На свой счет — через чужой банкомат: с 1 октября заработает новый финансовый сервис
С начала октября для россиян заработает новый финансовый сервис: граждане смогут пополнять свой банковский счет наличными через банкоматы другой кредитной организации. Нововведение касается операций, проводимых через Систему быстрых платежей (СБП). При этом подключаться к нему банки будут самостоятельно — обязательным для всех участников рынка он не является. Что даст нововведение клиентам банков? В чем его плюсы и минусы — об этом «МК» спросил финансовых экспертов.