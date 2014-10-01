Кредитная карта: брать или не брать?

Кредитные карты есть практически у каждого взрослого россиянина. Некоторые уже настолько привыкли к кредитным картам, что не понимают, как раньше обходились без них. Другие же до сих пор считают, что кредитка — это утопия. На самом деле держатели даже нескольких кредитных карт просто не всегда пользуются с выгодой.