1 миллион рублей — такой суммой отныне ограничен вывоз наличных из России

Президент Путин подписал указ, ужесточающий правила вывоза наличных рублей из страны. Физические лица не смогут вывозить более 1 млн руб. в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Исключение предусмотрено для вывоза денег через аэропорты, список которых определит правительство. В случае нарушения запрета наличные будут изымать: у ИП и юрлиц – в полном объеме, у физлиц – в размере, превышающем 1 млн рублей. Ранее лимит вывоза для физических лиц составлял эквивалент $100 000, а ограничения не касались Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.