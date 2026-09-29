Горячая пятерка анекдотов "МК"

— Слышал о новой инициативе?
— Это еще какой?
— Сделать шестидневную рабочую неделю.
— Так вроде бы совсем наоборот. Сократить до четырехдневной предлагали!
— То было, наверное, про заработную плату…
— Сколько твоему?
— В этом году пошел в школу.
— Да-а, бегут годы.
— Учителем истории.
Просыпается в кутузке охотник со страшной головной болью. Дверь открывается:
— Выходи к следователю.
Следователь:
— Ну, рассказывай, как было.
— Пригласил меня друг на охоту на кабана… Номера, говорит, выставили, приезжай, карабин захвати, все будет. Приехал, залегли, ждем… Нет кабанов…
— Пили?
— Да, выпили… Подождали еще немного…
— Снова пили?
— Да, выпили и снова ждали. И потом вроде еще выпили. Тут друг и говорит: «Пошли на другой номер, там точно есть!» Ну, пошли… Дошли. Я сразу смотрю: кабан! Я ба-бах — готов! Там сразу второй, третий, я всех сложил! Вдруг толпа какая-то, охотники, что ли, с номера того. Ружье отняли, в морду дали… Все, дальше я ничего не помню. Тут очнулся, голова болит…
Следователь:
— Ладно, так и запишем: «На свиноферме я оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения…»
Мужчина спрашивает врача:
— Доктор, операция опасная?
— Не переживайте. Если что-то пойдет не так, вы об этом даже не узнаете.
Падающая звезда приближалась всё ближе и ближе к мальчику и заставляла его загадать только одно желание — жить.