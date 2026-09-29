Горячая пятерка анекдотов "МК"

— Слышал о новой инициативе?

— Это еще какой?

— Сделать шестидневную рабочую неделю.

— Так вроде бы совсем наоборот. Сократить до четырехдневной предлагали!

— То было, наверное, про заработную плату…

— Сколько твоему?

— В этом году пошел в школу.

— Да-а, бегут годы.

— Учителем истории.

Просыпается в кутузке охотник со страшной головной болью. Дверь открывается:

— Выходи к следователю.

Следователь:

— Ну, рассказывай, как было.

— Пригласил меня друг на охоту на кабана… Номера, говорит, выставили, приезжай, карабин захвати, все будет. Приехал, залегли, ждем… Нет кабанов…

— Пили?

— Да, выпили… Подождали еще немного…

— Снова пили?

— Да, выпили и снова ждали. И потом вроде еще выпили. Тут друг и говорит: «Пошли на другой номер, там точно есть!» Ну, пошли… Дошли. Я сразу смотрю: кабан! Я ба-бах — готов! Там сразу второй, третий, я всех сложил! Вдруг толпа какая-то, охотники, что ли, с номера того. Ружье отняли, в морду дали… Все, дальше я ничего не помню. Тут очнулся, голова болит…

Следователь:

— Ладно, так и запишем: «На свиноферме я оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения…»

Мужчина спрашивает врача:

— Доктор, операция опасная?

— Не переживайте. Если что-то пойдет не так, вы об этом даже не узнаете.

Падающая звезда приближалась всё ближе и ближе к мальчику и заставляла его загадать только одно желание — жить.