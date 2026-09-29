На три дня Амстердам превратился в царство цветов: здесь проходит традиционный цветочный парад Bloemencorso Valkenswaard 2026. В это время город превращается в одну большую сцену. Главные герои — гигантские повозки, целиком покрытые живыми георгинами. Над ними месяцами работают целые команды. Повозки едут по улицам, а вокруг них разворачивается настоящее уличное шоу. Музыканты, актёры, танцоры и шоу-группы идут прямо между зрителями, заставляя всех — и детей, и взрослых — забыть о времени. Духовые оркестры из разных уголков Нидерландов добавляют красочному параду особый ритм.