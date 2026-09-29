Раскрыта причина запоров в космосе

Ученые приблизились к ответу на вопрос: почему космонавты часто страдают запорами? Возможное объяснение предложили ученые Копенгагенского университета, которые провели исследование в сотрудничестве с NASA.

Запоры — распространенная проблема среди астронавтов, но ученые до конца не понимают, почему пребывание в космосе может нарушать нормальное пищеварение. Ученые проанализировали образцы крови 52 астронавтов, которые провели несколько месяцев на борту Международной космической станции, и обнаружили признаки того, что пищеварительная система начинает меняться относительно вскоре после того, как астронавты покидают Землю. Анализ 400 образцов крови выявил 40 метаболитов, указывающих на сдвиг бактериальной ферментации с углеводов на белки. Иными словами, главная причина – микрогравитация, которая замедляет продвижение пищи по кишечнику. Если пища дольше задерживается в кишечнике, у бактерий появляется больше времени для белковой ферментации.