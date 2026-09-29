Рекордное число котят манула зафиксировали в дикой природе России

Семь котят манула в одном выводке — такое число детёнышей этого вида в дикой природе в России удалось зафиксировать на видео впервые. Кадры пушистого семейства получены с помощью автоматической камеры (фотоловушки) в заповеднике «Убсунурская котловина» в Республике Тыва в рамках проекта по изучению и защите популяции манула в России.

«Мировой опыт изучения манулов доказывает: в среднем самка манула приносит 3–4 котёнка, но выводки в 5–6 котят тоже фиксируют регулярно. А вот появление целых семи детёнышей в дикой природе — случай очень редкий, почти исключительный. В России до сегодняшнего дня учёные не имели ни одного достоверно подтверждённого случая появления семи котят манула, хотя в неволе, например в Новосибирском зоопарке, самка манула приносила до девяти котят», — говорит старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, координатор проекта Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.

На кадрах котятам не более трёх месяцев; камера установлена около логова, которое скрыто в расщелине скалы. Котята активны и играют друг с другом, смотрят в объектив камеры, а один из котят появляется в кадре с добычей в зубах. Самка манула воспитывает малышей одна и, судя по состоянию семейства, со своими обязанностями справляется хорошо.