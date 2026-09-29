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Штатная численность вооруженных сил РФ увеличена до 2,44 млн человек

Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об установлении новой штатной численности Вооруженных Сил РФ. Это уже четвертое изменение штата армии с начала года. Общая штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2 млн 441 тыс. 630 единиц, в том числе 1 млн 550 тыс. 500 военнослужащих.

Рост, по сравнению с июльским указом, составил 15 тыс. 500 военнослужащих.

Это уже четвертое изменение штатной численности российской армии с начала 2026 года. Предыдущие увеличения были произведены в марте, июне и конце июля. В конце июля указом президента штатная численность ВС РФ была установлена на уровне 2 млн 426 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 535 тыс. военнослужащих.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщал, что за шесть месяцев 2026 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России заключили почти 200 тыс. человек, а потребности армии в личном составе по итогам первого полугодия были полностью удовлетворены.

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