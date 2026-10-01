Горячая пятерка анекдотов "МК"

Решил, наконец, вести учет расходов. Через неделю выяснилось, что главная статья расходов — «А, ладно, один раз живем».

Смотреть ужастики о домах с привидениями становится все тяжелее: я не сопереживаю людям, у которых есть в собственности недвижимость.

— Сегодня слышал по радио, как один доктор сказал, что при дизентерии девять из десяти человек страдают от расстройства желудка. Никак не могу перестать думать о том десятом, который этим наслаждается.

Хозяйка кота Фиделя с нетерпением ждала, когда уже сможет назвать питомца полным именем — Фидель Кастро.

Все-таки самое лучшее время — это был детский сад. Там и машина была, и дом, и муж, и деньги...