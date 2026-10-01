...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Свежий МК 4916

Горячая пятерка анекдотов "МК"

Решил, наконец, вести учет расходов. Через неделю выяснилось, что главная статья расходов — «А, ладно, один раз живем».

Горячая пятерка анекдотов "МК"

Смотреть ужастики о домах с привидениями становится все тяжелее: я не сопереживаю людям, у которых есть в собственности недвижимость.

— Сегодня слышал по радио, как один доктор сказал, что при дизентерии девять из десяти человек страдают от расстройства желудка. Никак не могу перестать думать о том десятом, который этим наслаждается.

Хозяйка кота Фиделя с нетерпением ждала, когда уже сможет назвать питомца полным именем — Фидель Кастро.

Все-таки самое лучшее время — это был детский сад. Там и машина была, и дом, и муж, и деньги...

Подписаться

Автор:

Что еще почитать