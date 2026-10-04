Синоптики спрогнозировали время выпадения снега в Центральной России

Первые кратковременные снегопады в Москве и соседних областях возможны в конце октября — начале ноября. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, речь идет об осадках, которые не приведут к образованию устойчивого покрова. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорит, что в октябре будут идти дожди, снег маловероятен. Благодаря плюсовым температурам не ожидается и гололед. В XXI веке средняя дата первого снега в Москве, по статистике, приходится на 17–18 октября. Однако это лишь климатический ориентир. Например, в прошлом году снег пришел в столицу и окрестности на месяц позже — 15 ноября.