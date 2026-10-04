В Москве заработала «горячая линия» по вопросам отопления

1 октября в российской столице начался отопительный сезон. Традиционно в первую очередь тепло поступает в школы, детские сады, больницы, поликлиники и жилые дома. Общегородской контакт-центр возобновил работу круглосуточной «горячей линии», куда горожане могут обращаться в течение всего отопительного сезона по телефону 8(800)100-23-29. Правда, сейчас москвичи могут узнать только информацию общего характера. Прием заявок на отсутствие или регулировку отопления в квартирах начнется во вторник, 6 октября, — по окончании пятидневного периода, в течение которого специалисты должны подать тепло во все здания города.