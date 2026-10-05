«Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие имеют льготу по ставке НДС вместо положенных 22% платят 10%», – Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации на нулевом чтении проекта бюджета

Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей, считает спикер СФ: «На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят».