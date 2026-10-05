Даже разбитые тротуары могут стать произведением искусства — это доказала французская художница. Фанни Питойсет, которая живет в Дижоне. С 2023 года она ищет на мостовых в своем городе недостающие куски бетона и заполняет их игривыми узорами, цветами, геометрическими фигурками.

Главная цель Фанни – привнести фантазию, поэзию, открытость и цвет в обычные места, которые когда-то были просто серыми. Сама художница выросла в семье скульптора и мастера-керамиста и была окружена творчеством. Однако карьера преподавателя экономики, которую она выбрала, оставляла мало времени для занятий искусством. Пандемия изменила этот ритм и дала ей возможность вернуться к своей страсти.