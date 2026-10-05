Горячая пятерка анекдотов "МК"

Ходил я на встречу одноклассников, 30 лет не виделись... Три часа пили, ржали, вспоминали. Потом оказалось, что они вообще из другой школы.
Звонок в цирк:
— Вас интересует номер, в котором зритель кладет свою голову прямо в пасть крокодила?
— Оригинально. Что требуется с нашей стороны?
— Каждый день новый зритель.
— А кто это звонит?
- Крокодил.
— Вот вы тоже врач, а почерк красивый.
- А куда мне спешить, я же патологоанатом.
Бессонница с ранними подъемами в четыре утра — это просто генетически обусловленная тоска по необходимости проснуться перед рассветом и пойти доить корову.
Однажды один мальчик упал с крыши. Хорошо, что он упал головой прямо в подорожник: пока очнулся, все уже зажило.