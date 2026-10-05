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Свежий МК 4868

Горячая пятерка анекдотов "МК"

Горячая пятерка анекдотов "МК"

Ходил я на встречу одноклассников, 30 лет не виделись... Три часа пили, ржали, вспоминали. Потом оказалось, что они вообще из другой школы.

 

Звонок в цирк:

— Вас интересует номер, в котором зритель кладет свою голову прямо в пасть крокодила?

— Оригинально. Что требуется с нашей стороны?

— Каждый день новый зритель.

— А кто это звонит?

- Крокодил.

 

— Вот вы тоже врач, а почерк красивый.

- А куда мне спешить, я же патологоанатом.

 

Бессонница с ранними подъемами в четыре утра — это просто генетически обусловленная тоска по необходимости проснуться перед рассветом и пойти доить корову.

 

Однажды один мальчик упал с крыши. Хорошо, что он упал головой прямо в подорожник: пока очнулся, все уже зажило.

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Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29866 от 6 октября 2026

Заголовок в газете: Горячая пятерка анекдотов "МК"

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