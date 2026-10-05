Из мусорщицы в модели: китаянка совмещает две профессии

Эффектная работница службы вывоза мусора, 20-летняя Лен Минхуэй, начала карьеру моджели. Однако при этом не хочет бросать свою основную работу, потому что... «любит мусорные баки».

Лен стала известна благодаря вирусным видео, где она работает на заводе по переработке отходов. Пользователи соцсетей отметили ее красоту и фигуру, сравнивая с супермоделью. Вскоре после этого Лен подписала контракт с китайским модельным агентством и начала дефилировать по подиумам.

Лен не планирует оставлять свою основную работу — сборщика мусора. Она говорит, что ей нравится работать, и что в любом честном труде нет ничего постыдного. Она ценит финансовую стабильность, которую обеспечивает ей работа на заводе. Однако параллельно Лен активно работает и над развитием своей модельной карьеры, стараясь максимально использовать все возможности.