...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Свежий МК 504

Кадр

Танцоры установили мировой рекорд по исполнению французского канкана в  Бордо. Всего в действе участвовало 168 танцовщиц из нескольких кабаре и танцевальных школ Новой Аквитании. Костюмы разных цветов и стилей; поднятые ноги и коллективные движения на несколько минут превратили городскую площадь Пласа-де-ла-Биржа  в сцену под открытым небом.

Представление также стало частью проекта по популяризации французского канкана, с заявкой на внесение в список национального нематериального культурного наследия. 

Подписаться

Что еще почитать