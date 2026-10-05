Танцоры установили мировой рекорд по исполнению французского канкана в Бордо. Всего в действе участвовало 168 танцовщиц из нескольких кабаре и танцевальных школ Новой Аквитании. Костюмы разных цветов и стилей; поднятые ноги и коллективные движения на несколько минут превратили городскую площадь Пласа-де-ла-Биржа в сцену под открытым небом.

Представление также стало частью проекта по популяризации французского канкана, с заявкой на внесение в список национального нематериального культурного наследия.