Общероссийская федерация спорта глухих наградила «МК»

В редакции нашей газеты 5 октября произошло знаменательное событие. Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих», генеральный секретарь Сурдолимпийского комитета России Вячеслав Александрович Ершов вручил главреду «МК» Павлу Гусеву благодарность для всего коллектива «Московского комсомольца» за помощь популяризации в спорта глухих и рассказах о людях, личным примером показывающих, что инвалидность не является преградой для полноценной жизни. Вместе с ним в гости к «МК» приехали президент РСООИ «Федерация дзюдо глухих города Москвы», старший тренер сборной команды Москвы спорта глухих (дисциплина дзюдо) Александр Голубев и вице-президент РСООИ «Федерация дзюдо глухих города Москвы» Марат Даянов. После торжественной церемонии участники встречи договорились расширить информационное сотрудничество, чтобы как можно больше людей могли узнать про возможности заниматься различными видами спорта независимо от своего физического состояния.