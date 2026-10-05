Во Вьетнаме задержана банда, похищавшая кошек для еды

В Хошимине задержаны 12 человек, занимавшихся ловлей уличных и кражей домашних кошек для продажи их мяса в рестораны. Об этом сообщили Viet Nam News и VnExpress International. Полиция установила, что жертвами преступников стали около 2,7 тысяч кошек. В ходе операции были изъяты 50 животных, ловушки и семь мотоциклов.

Во Вьетнаме употребление кошачьего мяса законно, и некоторые рестораны предлагают такие блюда. Однако для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение мяса.

Сообщается, что банда «шариковых» вербовала людей в различных жилых районах Хошимина, которые отлавливали кошек для продажи. Во Вьетнаме кража домашних кошек считается хищением имущества. В текущем году полиция Хошимина уже арестовала около 18 человек за аналогичные преступления.