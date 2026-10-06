Горячая пятерка анекдотов "МК"

Объявление: «С глубоким прискорбием цирк сообщает, что примет на работу еще 10 воздушных гимнастов».
— У вас в конторе искусственный интеллект есть?
— Само собой — идем в ногу со временем.
— Что делает?
— Ну, поскольку он у нас самый молодой, пока он нам чай заваривает...
— Великий русский композитор Сергей Рахманинов сначала не понял революцию и уехал в Швецию.
— А потом понял?
— А потом понял. И переехал подальше, в Америку.
Инструктор по вождению:
— Куда? Куда?! Знак какой?!
Ученица автошколы:
— Дева... Год Обезьяны...
— Представляешь, я сегодня проснулась в десять утра, а муж принес в постель кофе со взбитыми сливками. Романтика!
— Машка, ну чего ты врешь? Я, когда с собакой гуляла, видела тебя в семь утра в магазине!
— Но кто-то же должен был купить сливки!