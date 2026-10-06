Горячая пятерка анекдотов "МК"

Объявление: «С глубоким прискорбием цирк сообщает, что примет на работу еще 10 воздушных гимнастов».

— У вас в конторе искусственный интеллект есть?

— Само собой — идем в ногу со временем.

— Что делает?

— Ну, поскольку он у нас самый молодой, пока он нам чай заваривает...

— Великий русский композитор Сергей Рахманинов сначала не понял революцию и уехал в Швецию.

— А потом понял?

— А потом понял. И переехал подальше, в Америку.

Инструктор по вождению:

— Куда? Куда?! Знак какой?!

Ученица автошколы:

— Дева... Год Обезьяны...

— Представляешь, я сегодня проснулась в десять утра, а муж принес в постель кофе со взбитыми сливками. Романтика!

— Машка, ну чего ты врешь? Я, когда с собакой гуляла, видела тебя в семь утра в магазине!

— Но кто-то же должен был купить сливки!