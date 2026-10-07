Горячая пятерка анекдотов "МК"

На концерте рок-группы
А вот записка из зала: «Где ваш барабанщик? Вы без него просто ноль». Отвечаем: «Мы тебя обратно не возьмем. И не пиши нам больше».
Хочу предостеречь всех, кто покупает часы, производители которых утверждают, что вы сможете в них плавать.
Это утверждение действительно, только если вы умеете плавать и без часов!
В ресторане:
— Пятьдесят граммов этой рыбы стоит десять тысяч рублей.
— Это что за цена?!
— Если ее неправильно приготовить, вы можете умереть.
— Но это же карась!
- Вы недооцениваете нашего повара...
— Я всех женщин в своей жизни взял одним и тем же комплиментом.
— А меня не возьмешь!
- Не возьму! Потому что ты не такая, как все. Ты особенная, я таких, как ты, еще никогда не встречал в жизни!
— А это кроссовки чьего производства?
— Немецкие.
— А вот смотрите, внутри под стелькой написано — китайские!
— Для нормальных людей — немецкие, а для особо любопытных — китайские.