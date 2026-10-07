Горячая пятерка анекдотов "МК"

На концерте рок-группы

А вот записка из зала: «Где ваш барабанщик? Вы без него просто ноль». Отвечаем: «Мы тебя обратно не возьмем. И не пиши нам больше».

Хочу предостеречь всех, кто покупает часы, производители которых утверждают, что вы сможете в них плавать.

Это утверждение действительно, только если вы умеете плавать и без часов!

В ресторане:

— Пятьдесят граммов этой рыбы стоит десять тысяч рублей.

— Это что за цена?!

— Если ее неправильно приготовить, вы можете умереть.

— Но это же карась!

- Вы недооцениваете нашего повара...

— Я всех женщин в своей жизни взял одним и тем же комплиментом.

— А меня не возьмешь!

- Не возьму! Потому что ты не такая, как все. Ты особенная, я таких, как ты, еще никогда не встречал в жизни!

— А это кроссовки чьего производства?

— Немецкие.

— А вот смотрите, внутри под стелькой написано — китайские!

— Для нормальных людей — немецкие, а для особо любопытных — китайские.