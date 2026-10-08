Горячая пятерка анекдотов "МК"

И он все-таки вытатуировал имя своей бывшей девушки! Несмотря на уговоры друзей и на то, что клиент просил дракона.
Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он ответил, что работает над акватермической обработкой керамики, алюминия и стали в условиях ограниченной среды. Я был впечатлен. Поинтересовавшись подробностями, я узнал, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.
— Вот пришел вчера домой с новой девушкой, а матери она опять не нравится!
— Так ты найди похожую на твою мать!
— Находил, так отец такой скандал закатил...
«Плохо выглядишь» — это когда к тебе приходит смерть и, увидев тебя, судорожно начинает косить траву...
— У меня на даче завелись медведки и все овощи сожрали!
— А у меня на даче живет ежик — так он всех медведок пожрал.
— Да если бы у меня жил такой ежик — я бы ему бутылку поставил!
— Да за бутылку я бы сам всех медведок пожрал!..