Горячая пятерка анекдотов "МК"

И он все-таки вытатуировал имя своей бывшей девушки! Несмотря на уговоры друзей и на то, что клиент просил дракона.

Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он ответил, что работает над акватермической обработкой керамики, алюминия и стали в условиях ограниченной среды. Я был впечатлен. Поинтересовавшись подробностями, я узнал, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.

— Вот пришел вчера домой с новой девушкой, а матери она опять не нравится!

— Так ты найди похожую на твою мать!

— Находил, так отец такой скандал закатил...

«Плохо выглядишь» — это когда к тебе приходит смерть и, увидев тебя, судорожно начинает косить траву...

— У меня на даче завелись медведки и все овощи сожрали!

— А у меня на даче живет ежик — так он всех медведок пожрал.

— Да если бы у меня жил такой ежик — я бы ему бутылку поставил!

— Да за бутылку я бы сам всех медведок пожрал!..