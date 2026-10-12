Главное мнение

Германия готова сорвать ЧМ-2027 по хоккею из-за допуска россиян
Мнение шеф-редактора отдела «МК-Спорт» Сергея Алексеева о том, почему Германия угрожает отказаться от ЧМ-2027 по хоккею, если допустят россиян. Глава DEB Лутц в интервью ссылается на многократно возросшие расходы на обеспечение безопасности из-за решения CAS вернуть сборную России на международные турниры. Такой шантаж разрушает спорт и лишает в первую очередь немецких хоккеистов атлетов права выступать, ставя политические амбиции выше закона и здравого смысла.