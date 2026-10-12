Главное мнение

«Измени тому, не знаю кому»: подростков учат целомудрию в хамской манере

Мнение редактора отдела семьи и социальных проблем Дарьи ТЮКОВОЙ о проблеме секспросвета в современной школе: он должен бы напоминать уроки ОБЖ, а не проповедь в церкви. Сочинским школьникам раздали памятки о половой жизни, в которых добрачный секс сравнивают с наркотиками, а девушек делят на «целомудренных» и «доступных» — всё в лучших традициях ханжеской викторианской Англии, а то и более консервативных обществ. Девушкам советуют «сохранять чистоту», а парням — не «пачкаться».