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Происшествия 1865

Сальдо призвал херсонцев быть скромнее в потреблении электричества

Херсонский губернатор заявил, что нужно ограничить потребление электричества

Херсонский губернатор заявил, что нужно ограничить потребление электричества
Сгенерировано нейросетью Qwen, Андрей Федоскин

Власти Херсонской области призвали жителей ограничить потребление электроэнергии из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Губернатор Владимир Сальдо сообщил в своем канале в MAX, что система испытывает дефицит мощности после атак ВСУ.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электричества, однако специалисты пока не могут устранить все повреждения. В связи с этим Сальдо обратился к населению с просьбой не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Жителям региона рекомендуют временно отказаться от использования кондиционеров, электроплит и другой техники с высоким энергопотреблением. Также власти советуют отключать освещение и бытовые приборы, когда в них нет необходимости.

По словам губернатора, даже небольшое снижение нагрузки поможет энергосистеме работать стабильнее и ускорит возвращение к нормальному режиму электроснабжения.

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