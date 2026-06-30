Сальдо призвал херсонцев быть скромнее в потреблении электричества

Власти Херсонской области призвали жителей ограничить потребление электроэнергии из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Губернатор Владимир Сальдо сообщил в своем канале в MAX, что система испытывает дефицит мощности после атак ВСУ.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электричества, однако специалисты пока не могут устранить все повреждения. В связи с этим Сальдо обратился к населению с просьбой не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Жителям региона рекомендуют временно отказаться от использования кондиционеров, электроплит и другой техники с высоким энергопотреблением. Также власти советуют отключать освещение и бытовые приборы, когда в них нет необходимости.

По словам губернатора, даже небольшое снижение нагрузки поможет энергосистеме работать стабильнее и ускорит возвращение к нормальному режиму электроснабжения.

Округа Херсонской области остались без электричества: энергетики работают над восстановлением