В Киеве ввели серьёзные ограничения на дорогах из-за жары

В Киеве ввели запрет на движение грузовиков из-за аномальной жары

Патрульная служба Киева ввела временные ограничения на передвижение тяжелого грузового транспорта в связи с установившейся в столице жаркой погодой. Соответствующее решение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Как уточняется в сообщении, запрет на движение грузовиков действует при температуре воздуха +28°C и выше. Мера направлена на сохранность дорожного покрытия в условиях повышенной нагрузки.

Ограничения распространяются на транспортные средства полной массой свыше 24 тонн, а также с осевой нагрузкой более 7 тонн. Водителям большегрузов рекомендуется воспользоваться временными стоянками, обустроенными в придорожных зонах и на территориях объектов дорожного сервиса, чтобы переждать пиковые температурные часы.

Ранее во вторник первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поручил нарастить объемы импорта электроэнергии из стран Евросоюза для компенсации повышенного потребления в условиях аномальной жары.

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