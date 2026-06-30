Женщина погибла в горящем доме после атаки БПЛА в Тверской области

В Тверской области дом загорелся после попадания обломков БПЛА, погибла женщина

В Тверской области в результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотника попали в жилой дачный дом, погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Стало известно, что обломки беспилотника в результате отражения атаки попали в жилой дачный дом в Кимрском округе, где начался пожар. 61-летняя женщина, которая находилась внутри здания, погибла.

На месте происшествия работают два отделения МЧС Тверской области, оперативные службы, принимаются меры по обеспечению безопасности.

Королев поручил оказать необходимую помощь родственникам погибшей, а также провести инспекцию близлежащих домов на предмет возможных повреждений, при выявлении принять меры по оперативному проведению ремонта.