12-летняя российская школьница изрезала ножом двух девочек на детской площадке

В Новосибирске 12-летняя школьница напала с ножом на двух детей

В Новосибирске 12-летняя школьница нанесла ножевые ранения 10-летней девочке на детской площадке на Троллейной улице. Об этом сообщает 112.

По информации источника канала, нападающая несколько раз ударила младшую жертву, в результате чего у пострадавшей оказалось проникающее ранение живота.

Она была доставлена в реанимацию и сейчас находится на операционном столе.

По данным «Mash», девочка напала с ножом на третьеклассницу — она получила ранения в живот и спину. После она напала на 4-летнюю девочкую Обоих доставили в областную больницу.

Известно, что ранее нападавшая проходила принудительное лечение на протяжении шести месяцев и ранее уже совершала нападение с ножом на свою бабушку. Также она стояла на учете в полиции.

Других подробностей инцидента пока нет.

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