Актера популярного сериала, арестованного за семейное фото, освободили из-под стражи

Как уже рассказывал «МК», в свое время актер Владимир Колганов приезжал в гости к своему другу Евгению Кириллову и заснял на фото момент, когда предприниматель вынес из ванны своего голого маленького сына. Затем Колганов разместил ее в соцсети «ВКонтакте» у себя на странице. Там же он разместил и фото своего ребенка в момент, когда делал ему массаж. Каким-то образом обе фотографии попали в базу, которой пользуются педофилы. Обнаружив эти снимки, нью-йоркская полиция передала информацию российским правоохранителям. Те задержали и Колганова, и Кириллова, предъявив им обвинение в распространении порнографии. Особенно странным выглядело задержание Кириллова, который даже не публиковал снимок своего сына. Независимые эксперты не усмотрели в его действиях ничего, что можно было бы отнести к распространению детской порнографии.