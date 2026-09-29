Бабушку-художницу насмерть забили палками посреди парка

63-летнюю художницу нашли убитой в беседке Центрального парка в Нью-Йорке. Бездомная женщина много лет жила в парке, рисовала птиц и продавала свои картины посетителям. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего мужчину, сообщает The New York Post.

Погибшую звали Ли Роджерс. Ее тело обнаружили утром 27 сентября в районе Рэмбл, недалеко от лодочной станции. Полиция считает, что женщину избили деревянной палкой и нанесли ей смертельную травму головы.

Подозреваемый Джонатан Роблес после случившегося сам пришел в полицию. Ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. По предварительным данным, перед нападением между ним и Роджерс произошел конфликт. Что именно стало причиной ссоры, пока выясняется.

Бабушку-художницу хорошо знали и любили постоянные посетители Центрального парка. Она много лет продавала там свои картины. По словам знакомых, художница не только изображала животных, но и хорошо знала их повадки.

Друзья женщины рассказали, что она жила в Центральном парке много лет, иногда останавливалась в приютах, а в последние годы снова обосновалась в одной из беседок. После ее гибели туда пришли знакомые художницы и представители местного сообщества, чтобы почтить ее память.

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