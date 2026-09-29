BMW протаранила пассажирский автобус в Татарстане, есть пострадавшие

Во вторник на трассе Набережные Челны — Заинск столкнулись BMW и микроавтобус Fiat Ducato. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Авария произошла на 11-м километре дороги. По предварительным данным, 20-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость и врезался в микроавтобус, который перевозил пассажиров. От удара автобус опрокинулся на бок.
Пострадали двое пассажиров автобуса, сообщает Госавтоинспекция региона.
Прокуратура Тукаевского района начала проверку.
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