Число жертв крушения катамарана у Северного Кипра возросло до 18

Еще три тела обнаружили после крушения катамарана у Северного Кипра

Число погибших при крушении быстроходного катамарана FiloJet у Северного Кипра увеличилось до 18. Данные стали известны после заявления премьер-министра непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унала Устеля.

Экспертиза ДНК подтвердила принадлежность двух ранее обнаруженных тел пассажирам судна, в том числе пятилетнему ребенку. Еще одно тело нашли во время поисков 29 сентября, его личность пока устанавливается.

Катамаран FiloJet затонул 30 августа вскоре после выхода из Кирении в сторону турецкого порта Ташуджу. Судно начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 554 метра.

На борту находились 267 человек, 239 пассажиров удалось спасти. Помимо 18 погибших, еще десять человек считаются пропавшими без вести. Среди них находится гражданка Турции с российским и турецким гражданством.

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