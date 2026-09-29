Дочь насмерть задавила отца на уроке вождения

В США дочь насмерть задавила отца, когда он учил ее водить автомобиль

Газета Daily Mail сообщила, что в американском штате Мичиган 18-летняя девушка случайно насмерть сбила собственного отца во время урока по вождению автомобиля. Инцидент произошел днем в городе Уоррен.

По данным полиции, 62-летний мужчина учил дочь параллельной парковке возле жилых домов. Во время выполнения маневра девушка за рулем Toyota Camry сбила отца и протащила его автомобилем несколько метров. После этого она остановилась и оставалась на месте до приезда экстренных служб.

Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Полиция заявила, что алкоголь и наркотики не были причиной происшествия. Предварительные результаты расследования соответствуют рассказу девушки о том, как произошла авария.

Семья сотрудничает со следователями. На данный момент обвинений девушке не предъявлено. Конкретные сроки завершения расследования не называются. Не уточняется также, был ли у девушки опыт вождения до этого урока.

Официальной реакции полиции Уоррена или представителей семьи на публикацию Daily Mail на момент выхода материала не поступало.

Уоррен — город в штате Мичиган, пригород Детройта. Население составляет около 140 тыс. человек. Уроки вождения в США часто проводят родители или частные инструкторы. Для получения прав несовершеннолетним требуется пройти курс обучения. Инциденты на парковках случаются регулярно, но с летальным исходом — редко. Полиция рассматривает подобные случаи как несчастные случаи, если нет признаков умысла. Тем временем ученые придумали, как снизить смертность молодых мужчин за рулем.

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