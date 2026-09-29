Два человека умерли по дороге в больницу после крушения Ту-154

Два человека, выживших после крушения Ту-154 в Амурской области, умерли по дороге в больницу. Медики пытались спасти пострадавших, но полученные при падении травмы оказались смертельными, сообщает Mash.

Самолет упал через несколько минут после взлета в районе села Красноярово. После падения загорелись и взорвались топливные баки воздушного судна.

Всего погибли шестеро, еще одного человека госпитализировали.

По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать взрыв топлива на борту. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.