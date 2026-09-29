Двое россиян пытались угнать за одну ночь несколько транспортных средств

Полиция задержала двух жителей Санчурска, которые пытались угнать несколько транспортных средств за одну ночь. Об этом сообщает УМВД по Кировской области в MAX.

Как рассказали в ведомстве, двое мужчин пытались угнать мини-погрузчик, экскаватор-погрузчик, автобус и три грузовых автомобиля. Все это происходило на одной улице.

Было установлено, что за совершенными преступлениями стоят одни и те же лица. Личности подозреваемых в угонах оперативно определили — ими оказались двое жителей села Галицкое Санчурского района, 2002 и 2005 годов рождения.

Выяснилось, что поздно ночью двое молодых людей катались на мопеде, который в сломался в Санчурске. Подозреваемые не хотели возвращаться домой пешком, поэтому решили угнать какое-нибудь транспортное средство. Однако у них не получилось это сделать.

Молодые люди отправились пешком в село Галицкое, где и были задержаны сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело о покушении на угоны и угоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Ранее студент из Башкирии угнал две машины, чтобы доехать до дома.

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