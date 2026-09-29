Экс-чемпиона приговорили к семи годам тюрьмы за секс-насилие над детьми

The Guardian: Грэм Дотт получил 7 лет тюрьмы за за секс-насилие над двумя детьми

Высокий суд в шотландском Эдинбурге 29 сентября приговорил бывшего чемпиона мира по снукеру Грэма Дотта к семи годам лишения свободы. В августе присяжные признали 49-летнего спортсмена виновным в сексуальном насилии над девочкой и мальчиком. Он отрицал обвинения на протяжении процесса.

Преступления против девочки происходили с 1993 по 1996 год. Второй пострадавший подвергался насилию в 2006–2010 годах, когда Дотт уже был чемпионом мира.

Судья указал, что осужденный злоупотребил доверием детей, а в его действиях были признаки постепенного вовлечения их в насилие. По оценке судьи, часть действий в отношении девочки по действующему законодательству квалифицировалась бы как изнасилование.

Дотт выиграл чемпионат мира в 2006 году и еще дважды доходил до финала. После обвинительного вердикта его исключили из зала славы снукера. Имя бывшего спортсмена внесено в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, бессрочно.

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