«Хотела отписать на внучку»: выяснился мотив убийства сыном пожилой матери

Мотивом убийства 83-летней пенсионерки ее 58-летним сыном в подмосковном СНТ стал спор из-за дележа наследства. Как выяснилось, пожилая женщина не хотела оставлять завещание в пользу отпрыска.

Как уже сообщал «МК», следователи ГСУ СКР по Московской области задержали мужчину, после того как он зарубил пенсионерку топором. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Выяснилось, что пенсионерка решила переписать все свое имущество на внучку, так как сын вел не слишком праведный образ жизни и женщина боялась, что он промотает состояние. Это и взбесило сына настолько, что он взялся за топор.