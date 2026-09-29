Легковушка влетела в школьный автобус, погибли два человека

Легковой автомобиль влетел в поворачивающий школьный автобус с детьми в Уфе

В Уфе легковой автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с поворачивающим школьным автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Республике Башкортостан.

Авария произошла на 14-м километре дороги Уфа — Чишмы — Киргиз Мияки. В результате этого водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, автобус получил механические повреждения.

Школьный автобус перевозил детей, и по предварительным данным, направлялся в деревню Осоргино. На момент ДТП в салоне присутствовал 21 ребенок и один взрослый. Никто из них не пострадал, говорится в публикации в социальных сетях ведомства.

Ранее в Калужской области большегруз столкнулся со школьным автобусом. В результате аварии пострадали трое человек.

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