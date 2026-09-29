Медведь задрал сборщика ягод в российском регионе

На Камчатке медведь убил местного жителя, собиравшего клюкву в тундре. Об этом сообщили в местном Госохотнадзоре.

Трагедия произошла в Соболевском округе, в десяти километрах южнее села Устьевое. Грибники высадили мужчину в тундре одного.

Около 16:00 он позвонил группе и сообщил, что собрал ведро ягод. По его словам, к нему подошел медведь и начал есть клюкву, после чего мужчина перестал выходить на связь.

Когда группа вернулась на место, они увидели хищника, а человека рядом не было. Выяснилось, что зверь убил сборщика и прикопал его тело.

Сигнал о происшествии поступил в диспетчерскую службу около 18:00 по местному времени.

Прибывшие на место сотрудники полиции и спасатели обнаружили медведя рядом с телом погибшего. Хищника ликвидировали, а тело мужчины вывезли и доставили в Соболевскую районную больницу.

На фоне участившихся выходов животных к людям в Петропавловске-Камчатском и Усть-Камчатском районе введен режим повышенной готовности.

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