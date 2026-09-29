Медведи пришли на место для праздника в российском регионе

В Красноярском крае медведи пришли на место для праздника

День ходьбы в Красноярском крае пришлось перенести из-за медведя, которого заметили на территории "Гремячей гривы". Мероприятие решили провести на острове Татышев, чтобы участники праздника могли спокойно прийти на него, сообщает Kras Mash.

О встрече с хищником рассказала местная жительница. По ее словам, накануне она гуляла в "Гремячей гриве" и встретила велосипедистку, которая едва не столкнулась с медведем.

Появление зверей в этой местности уже замечали в начале сентября. Тогда посетители также сообщали о хищниках. Однако полицейские после этих сообщений следов медведей не обнаружили.

Ранее сообщалось, что медведи сорвали спортивное мероприятие на Сахалине.

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