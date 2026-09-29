Молодой россиянин набросился на 17-летнюю девушку и сгорел сам

В Башкирии парень напал с ножом на свою девушку, поджёг квартиру и сгорел

В башкирском городе Сибай 19-летний парень напал с ножом на свою 17-летнюю девушку, после чего поджёг квартиру, в которой находился сам. Об этом пишет «База».

По данным Telegram-канала, нападение произошло в двухкомнатной квартире. Молодой человек нанёс студентке множество ранений по всему телу, а затем подпалил жильё.

Соседи вовремя вызвали экстренные службы, которые потушили огонь. Парень скончался от тяжёлых ожогов, а девушку госпитализировали.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ — её откачивали после остановки сердца.

По информации источника, погибший принимал антидепрессанты и посещал психиатра (последний приём был за две недели до трагедии). Дома у него часто наблюдались припадки, во время которых он закрывался в квартире и не пускал внутрь даже мать.

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