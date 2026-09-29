Мошенники забрали крупную сумму у россиянки, сын которой погиб на СВО

На Урале мошенники похитили 7 млн рублей у матери погибшего на СВО бойца

В городе Ивдель Свердловской области 54-летняя женщина, у которой сын погиб в ходе специальной военной операции, стала жертвой мошенников, похитивших у неё семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, злоумышленники действовали по сложной многоэтапной схеме, последовательно представляясь сотрудниками различных государственных структур.

Схема обмана развивалась следующим образом. Сначала потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником военкомата Североуральска. Он сообщил о необходимости забрать награды её погибшего сына.

Спустя десять минут с женщиной связалась неизвестная, представившаяся специалистом Роскомнадзора. Она заявила, что гражданка только что общалась с мошенниками, которые пытаются оформить на её имя кредит.

В подтверждение своих слов аферистка направила изображение, имитирующее официальный документ, и ссылку на видеозапись о «преступной группе».

На следующий день по видеосвязи с потерпевшей связался «следователь», который заявил о возбуждении против неё уголовного дела. Чтобы его прекратить, женщину заставили заполнить липовое заявление с отметкой о неразглашении данных, что усилило психологическое давление.

В финале с жительницей Ивделя связалась лжесотрудница Росфинмониторинга, которая вынудила её перевести все средства на так называемый «безопасный счёт».

По данному факту следователи местного ОВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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