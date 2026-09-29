В Минске мужчина погиб, упав с самоката под рельсы трамвая

В Минске мужчина умер после падения с самоката на трамвайные рельсы. Он был пьян и сильно ударился головой при падении, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Все произошло на перекрестке Машерова и Сторожевской. Очевидцы рассказали, что мужчина упал с самоката и ударился головой о рельсы, после чего перестал двигаться.

Приехавшие медики провели реанимацию и смогли запустить сердце. Мужчину доставили в больницу, однако он так и не пришел в сознание.

Через семь дней после падения пострадавший умер. Судебные эксперты установили, что причиной смерти стали многочисленные тяжелые травмы.

У мужчины были ссадины и кровоподтеки на лице и теле, многооскольчатые переломы носа и шейного позвонка, а также кровоизлияния и повреждения спинного мозга.

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