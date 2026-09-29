Наркоман устроил дебош в поликлинике и напал на сотрудницу

Неадекватный посетитель устроил погром в поликлинике на севере Москвы.

Как сообщили «МК» в Главном управлении Росгвардии по Москве, инцидент произошел в медучреждении на улице Куусинена. Гражданин сначала бросил нож в сторону сотрудницы поликлиники, затем схватил шариковую ручку и стал наносить себе удары в шею и руки. Стражами порядка мужчина был задержан. Выяснилось, что ему 31 год и он находился в состоянии наркотического опьянения. С отравлением психотропными веществами дебошир госпитализирован.