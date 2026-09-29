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Происшествия 1613

Найденный телефон помог расследованию убийства отца и ребенка

По делу о смерти отца и 5-летнего сына арестовали подозреваемого в Бельгии

По делу о смерти отца и 5-летнего сына арестовали подозреваемого в Бельгии
Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

В Бельгии сообщили об аресте подозреваемого по делу о гибели 29-летнего Брайана Бригу и его пятилетнего сына Тимео. Их тела обнаружили 24 августа по разные стороны дороги N97 в коммуне Онэ — почти через два месяца после исчезновения.

Фигуранта 2001 года рождения задержали 17 сентября в Шарлеруа. Ему предъявили обвинение в продаже наркотиков с отягчающим обстоятельством — наступлением смерти. 

Суд 22 сентября подтвердил содержание под стражей на месяц.

В начале сентября следователи повторно обследовали участок дороги, рядом с которым нашли тела. Во время поисков обнаружили телефон Брайана: по сообщению агентства, находка существенно продвинула расследование.

Прокуратура Намюра подчеркивает, что точные обстоятельства гибели еще устанавливаются, продолжаются следственные действия и научные исследования.

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Автор:
Евросоюз - ЕС Бельгия Криминал Убийство Уголовное дело Смерть