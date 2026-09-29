Неизвестные силой заняли морской объект в Одесской области

В Одесской области группа неизвестных установила фактический контроль над морским перевалочно-складским комплексом «Бориваж». Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, утром 29 сентября неизвестные прибыли на территорию предприятия и силой заняли объект.

Речь идет о зерновом терминале, который ранее находился под управлением структур, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Сейчас вокруг предприятия продолжаются судебные разбирательства. Один из спорных вопросов касается законности передачи «Бориважа» в уставный капитал компании «Агротерминал Логистик».

«Экономическая правда» отмечает, что после появления группы неизвестных именно они фактически начали контролировать территорию комплекса.

Игорь Коломойский находится под стражей на Украине с сентября 2023 года. Ему предъявлялись обвинения по нескольким уголовным производствам, в том числе связанным с мошенничеством, легализацией имущества и предполагаемым завладением средствами ПриватБанка.

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