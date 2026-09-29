Новый анализ ДНК поставил под сомнение дело приговоренного к смертной казни

CBS: в Юте после анализа ДНК освободили мужчину, ожидавшего казни с 1985 года

Суд в Юте разрешил освободить под залог 71-летнего Дугласа Стюарта Картера, которого приговорили к смерти за убийство Евы Олесен в 1985 году. Новый анализ исключил совпадение его ДНК с кровью на дверной ручке и биологическими следами на рукояти ножа, использованного при убийстве.

Первоначальный обвинительный приговор опирался на признание Картера и показания двух свидетелей. Позднее свидетели изменили свои показания, а сам осужденный утверждал, что признался под принуждением. В 2025 году Верховный суд штата назначил новое разбирательство, указав на неоднократные умышленные нарушения со стороны следствия.

Освобождение под залог не означает оправдания: Картеру предстоит новый процесс, а до него он должен носить GPS-браслет. Судья Дерек Пуллан признал, что результаты экспертизы дополнительно ослабляют обвинение, однако не исключают обвинительного вердикта присяжных.

Уточняется, что семья погибшей выступила против освобождения.

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