Очевидцы рассказали подробности крушения Ту-95 в Приамурье

Ту-95 перед крушением в Амурской области летел настолько низко, что находился примерно на уровне верхушек деревьев. Новые подробности рассказали очевидцы 29 сентября в беседе с РЕН ТВ.

По словам молодых людей, сначала они приняли шум самолета за звук проезжающей рядом фуры. Воздушное судно удалось разглядеть только в последний момент. Один из очевидцев рассказал, что самолет прошел над ними примерно в 10–20 метрах, после чего вдалеке стало ярко.

Вместе с другом очевидец сразу отправился к месту падения. Однако добраться до него им не позволили прибывшие экстренные службы.

Самолет Ту-95 потерпел крушение 29 сентября в Амурской области во время тренировочного полета.

В результате авиакатастрофы погибли шесть человек.