Пираты и танкер: экипаж EUREKA освободили у берегов Йемена

Танкер EUREKA освободили от пиратов у побережья Йемена спустя несколько месяцев

Танкер с нефтепродуктами M/T EUREKA, захваченный пиратами у побережья Йемена в мае, освобожден. Об этом 29 сентября сообщило издание Daily Somalia со ссылкой на источники.

Судно удерживали у берегов региона Каркаар в Пунтленде. Перед тем как скрыться, почти 30 вооруженных преступников передали местному сообществу всех 12 членов экипажа. В их число входили восемь граждан Египта и четыре гражданина Индии. Никто из моряков не пострадал в результате захвата.

Перед уходом пираты нанесли судну повреждения и подожгли несколько его участков. После этого нападавшие покинули место происшествия.

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